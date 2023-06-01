◇インターリーグカブス7―6アスレチックス（2026年6月4日シカゴ）カブス・今永は4本塁打を許し6安打6失点。中盤につかまり、「3巡目を抑えるパターンをつくり出さなきゃいけない」と反省した。直近4度の先発で計26失点と、苦しい登板が続いている。6回には外野手が飛球を見失ってランニング本塁打となる不運があり、7回も続投したものの2者連続アーチで降板した。チームは3―6の9回に代打・鈴木の左前打を含む6連打で