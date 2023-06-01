巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が、５日のオリックス戦（東京ドーム）で完投勝利を果たした先発・井上温大投手（２５）のピッチングに「無我夢中で腕を振っているのが見えた」とうなずいた。井上はストライク先行でテンポよく投げ、５回まで完全投球。６回の先頭・寺地にこの日初めての安打となる右前打を許したが、後続を冷静に打ち取って無失点とした。９回にはソトに２ランを浴びて完封勝利こそ逃したものの、９回