物流業界の人手不足という課題解決のため、女性タンクローリードライバーの座談会が開かれました。5日、石油元売り大手の出光興産が開催した“タンクローリー女子会”です。全国から集まったのは、出光が普段配送業務を依頼している元請け企業の女性30人。タンクローリーのドライバーを中心に、営業、採用に関わる人など様々です。その目的は…。人手不足による輸送力の低下が問題になっている物流業界。解決のカギは、女性の労働