“超売り手市場”で高卒人材確保の動きが広がる中、企業の価値を発信するだけでなく、高校生の主体性を育むイベントが開催されました。初めて見る技術に興味津々の高校生。5日、東京・港区で開催された高校生のためのさまざまな職業の体験会「おしごとフェア」。卸売業や建築業など約70の企業が出展し、自社の魅力などを発信しました。「玉子屋」は車での配達をイメージしてもらうため、ドライビングゲームを用意しましたが、「計4