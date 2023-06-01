アメリカ中央軍は、イランがアメリカ軍の艦艇に警告射撃を行ったと主張していることについて、「誤りであり、海上封鎖は完全に実施されている」と発表しました。アメリカ中央軍は5日、イラン軍がオマーン湾で、アメリカ軍の艦艇2隻にミサイルなどで警告射撃を行ったと主張していることについて、「イラン軍による射撃や攻撃はなかった」と発表しました。イラン側はアメリカによる海上封鎖への対抗措置であり、警告射撃を受けてアメ