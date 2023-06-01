日本クラウン内のレーベル・ＰＡＮＡＭの設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ５５／１００ＳＵＰＥＲＳＯＮＧＣＯＶＥＲＳ」の第８弾として、フジファブリックの山内総一郎とＫＲＥＶＡが、「はっぴいえんど」の鈴木茂の楽曲「八月の匂い」（１９７５年）のリメイクカバーを３日に配信リリースした。同作のメイキングムービーでは、スタジオに入室したＫＲＥＶＡがレコーディング参加した錚々（そうそう）た