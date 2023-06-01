◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）9回を3者凡退に封じた阪神・湯浅が、球友へのエールを登場曲に込めた。甲子園に鳴り響いたのは［B’z］の楽曲「OCEAN」。左肘の手術を受けた楽天・林の曲を使っていた。「林とは自主トレ一緒にやっていて、手術もして悔しい中で、リハビリを頑張って戻ってきてほしい。この3連戦はこの曲で行きます。本人には伝えてなかったけど」と語った。先発・高橋の7勝目もしっかり死守