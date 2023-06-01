◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）堂々のヒーローだ。阪神・高橋が勝った。今季初の甲子園、7回1失点でリーグトップタイの7勝目。「これまでは（ビジター球場のインタビューで）ずっと一人だったんで、三人で上がれたのは凄く心強かった」という佐藤輝、熊谷と並んだお立ち台でも「まあ微妙だったんですけど、試合をつくれて、最後粘れて良かった」と遥人節を披露した。7回に4連打を浴びても耐え抜いた。マッ