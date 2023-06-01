◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神は5日、楽天戦（甲子園）に8―1で勝利し、連敗を3で止めた。佐藤輝明内野手（27）が5回2死一、二塁から右中間へ先制の2点適時二塁打。今季交流戦最多8得点の起点となり、大勝に貢献した。得点力不足にあえぐチームの呪縛を解く一打で、23年から続いていた楽天戦の連敗も7でストップ。首位・ヤクルトに0・5差に迫った。今季、猛虎の勝利にこの男がほとんど絡んでいる。4番