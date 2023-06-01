◇ファーム・リーグ阪神1─0オリックス（2026年6月5日SGL尼崎）阪神・桐敷がファーム・リーグのオリックス戦で調整登板した。7回から3番手として登板して3回3安打無失点。8回2死一、二塁のピンチでは遠藤を外角のツーシームで見逃し三振に仕留めた。「ランナーを出した中でも、ゼロで帰ってくるというところはできた」5年目の今季は開幕1軍スタートも18試合に救援登板して防御率7・04、再調整を理由に5月27日に出場選手