◇ファーム・リーグ阪神1─0オリックス（2026年6月5日SGL尼崎）阪神・下村海翔投手（24）が5日、ファーム・リーグのオリックス戦（SGL）でプロ初先発を果たした。プロ最長の3回を投げて無安打無失点。24年4月の「右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」からの完全復活へ向けてアピールした。初回から快調だった。先頭・河野への3球目に術後最速の153キロを計測。4球目は149キロ直球で空振り三振だ。なお