◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神・高寺が好走塁を見せた。6回先頭で右前打で出塁すると、続く伏見の遊ゴロで三進。遊撃村林の一塁送球が緩いと判断し、二塁を回ったところで勢いを落とさず、そのまま三塁へ進む好判断だった。三塁に進塁したことで、熊谷の打席では楽天内野陣が前進守備を敷くことになり、熊谷の中前適時打をお膳立て。「（遊撃の）動きを見て、いけると思った。次の塁を狙うというとこ