◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神のドラフト1位ルーキーに、待望の1本が飛び出した。立石が3点優勢の6回2死三塁で右前適時打を放った。3試合、12打席ぶりの安打で、5月23日巨人戦以来の適時打。一塁ベース上では、安堵（あんど）の表情を浮かべ、両拳をグッと握った。「ずっと、甲子園でヒットすら出ていなかったので。まずは1本出て良かったです」これが甲子園での26打席ぶり安打。1年目の佐藤輝は甲