◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神・熊谷が甲子園をお祭りムードにした。7回無死満塁で走者一掃の二塁打。仙台育英の後輩で、プロ初登板の伊藤樹の変化球を完璧に捉えて7点差に。勝利を決定付け、割れんばかりの歓声を浴びた。「（伏見）寅威さんがいい形でつないでくれた。その勢いに乗ってというか、ストライクが来たら振っていこうと、準備していた」6回の適時打を含めてプロ初の猛打賞と自己最多の1