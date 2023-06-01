◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼投打のヒーロー投げるべき人が投げて、4番が打って、タイガースらしいゲーム。▼熊谷のボール回しアウトを取ったあとのボール回し一つにしても、サードに強く投げて立石を起こすような送球をアウトになった後でもやっている。このまま続けてほしい。▼足攻めが効いたみんな元気によく走り回ってくれた。▼立石とコミュニケーションこち