◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神・村上がきょう6日の楽天戦（甲子園）に先発する。5月16日の広島戦から巨人、ロッテと3連勝中。「楽天戦は4年連続なんで、いい状態で入ってゲームをつくりたい」。23年から3年連続で先発し0勝2敗。「苦手意識はないけど勝てていないので、しっかり準備して臨む。無駄な四球には注意していきたい」とポイントを語った。甲子園で開催されている「STADIUMHEROESDAY（ス