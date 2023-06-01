アメリカの文化を表現した陶磁器の企画展が名古屋で始まりました。 【写真を見る】「続・ノーマン・ロックウェル展」瀬戸の職人技が光るノベルティ約250点が横山美術館に集結 カラフルな色彩が特徴のノベルティと呼ばれる陶磁器の置物。 名古屋の横山美術館で始まったこの企画展は、愛知県瀬戸市で作られた、アメリカのイラストレーターであるノーマン・ロックウェルさんの作品のノベルティ、およそ250