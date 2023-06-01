◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）阪神快勝の裏で、唯一の暗雲が森下だ。5回2死一塁からの第3打席。先発・岸のチェンジアップを右手首付近に受けた。その後もプレーを続けたが、6回の2死一、二塁の打席で代打を送られ交代した。検査を受けるため、試合中に病院へ向かい、「明日になってみてからですね」と話した。検査結果は「右手首の打撲」。今季6度目の死球で、昨季に続いてリーグトップ。相手投手からも厳