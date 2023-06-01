都心にある世界最大級のカメラミュージアムに、連日、多くの若い女性らが訪れています。そのワケとは？館内にズラリと並ぶ、希少価値の高いカメラ。月に行ったカメラや、年代物の「ライカ」のモデルなど4000点以上が展示されています。“推し”をきれいに撮りたい、SNSに映える写真を載せたいという若者が増え、カメラそのものに興味を持ったという女性らの姿も多くみられます。来場者は「スマホでお手軽に撮れるが、（カメラでの