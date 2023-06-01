先月、大阪府堺市のブランド品販売店で二度にわたり、何者かが侵入し、腕時計などあわせて1000万円相当を盗む事件がありました。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。堺市内のブランド品販売店の防犯カメラ映像です。営業時間外の誰もいない店舗に、突然、フードを被るなどした3人組が侵入。ゴルフクラブのようなもので、ショーケースのガラスを割り、手当たり次第にブランド品を盗んで去っていきました。1分も経たない間