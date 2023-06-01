プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん」 「セロリの春巻き」 「トマトのジェラート」 の全3品。 週の中の日の今日は簡単に作りましょう。一部を作り置きしておけばラクラクな献立です。【主食】子どもにも人気！辛くないキノコジャージャー麺 by 森岡 恵さん 家にある材料で作る肉味噌とうどんのジャージャー麺。たっぷ