ロシアのプーチン大統領は５日、露西部サンクトペテルブルクで開催されている国際経済フォーラムの全体会合で演説した。中国やインド、ロシアなどで構成するＢＲＩＣＳの経済規模が拡大しているとして「世界の貿易システムは、西側中心ではなくなっている」と述べた。多極化が進む世界でロシアは孤立していないとアピールしたものだ。プーチン氏は「政策が先見性に欠ける」として欧州を批判した。ウクライナ侵略を受けた対露制