【パリ共同】テニスの全仏オープン第13日は5日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス準決勝で青山修子（安藤証券）梁恩碩（台湾）組が第2シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）組に5―7、2―6でストレート負けした。男子シングルス準決勝は第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が第26シードで20歳のヤクブ・メンシク（チェコ）に7―5、6―2、3―6、6―3で勝ち