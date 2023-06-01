安定的な皇族数の確保に向け、衆参両院の議長らがとりまとめた案の内容が明らかになりました。森英介 衆院議長「正副議長としては、それぞれのご意見を十分に考慮に入れ、最良のものにしたつもりであります」関係者によりますと、「立法府の総意」案には、政府の有識者会議がまとめた▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案を「いずれも了」とし、法制化するこ