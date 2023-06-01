5日夜、名古屋市中区新栄のビルで火事があり、消火活動が続いています。現場は飲食店が集まる場所で、騒然となりました。ビルから勢いよく噴き出し、もうもうと立ち上る黒煙。激しく燃える一階部分では、放水が続くも火の勢いがとまりません。5日午後7時半ごろ、中区新栄1丁目のビルで「店舗から黒い煙が出ている」などと消防に通報が相次ぎました。出火から5時間以上が経っても火の勢いは収まらず、消火活動が続いていま