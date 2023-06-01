◆テニス▽全仏オープン第１３日（５日、フランス・パリ）女子ダブルス準決勝で、ノーシードの青山修子（安藤証券）、梁恩碩（台湾）組が決勝進出を逃した。第２シードのアンナ・ダニリナ（カザフスタン）、アレクサンドラ・クルニッチ（セルビア）組に５−７、２−６で敗れ、全仏の日本女子として２０１８年穂積絵莉、二宮真琴組以来の決勝進出はならなかった。すべては、青山のダブルフォルトだった。第１セット４−１とリ