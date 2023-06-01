映画「キングダム魂の決戦」のワールドプレミアがこのほど都内で行われ、元乃木坂４６で俳優の山下美月（２６）が登場した。美肌が輝く黒ドレス姿をまとって、手を振りながらレッドカーペットをウオーキング。自身の公式インスタグラムでも、「『キングダム魂の決戦』ワールドプレミアに登壇させていただきました！」と報告。「今作も壮大なスケールで、一瞬たりとも目が離せない展開となっております！７月１７日の公開が