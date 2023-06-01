監禁事件の被害者として警察に保護された後、他人名義のキャッシュカードを譲り受けた疑いで逮捕されたフィリピン国籍の女性について、名古屋地検は不起訴処分としました。 5日付で不起訴処分となったのは、名古屋市北区に住むフィリピン国籍の女性（23）です。 警察によりますと、女性は今年2月から3月ごろの間、小牧市内で他人名義のキャッシュカード1枚を譲り受けた疑いで逮捕されました。 この女