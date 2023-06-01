東京・港区のIT関連会社社長・水口克也被告（49）が去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄したとして逮捕・起訴された事件。警視庁は遺体の捜索を続けていましたが、先月29日、静岡県内の山林でボストンバッグに入った遺体の一部とみられる胴体が見つかったことがわかりました。遺体は行方不明となっていた水口被告と同じ会社の役員・神山猛さん（当時54）と特定していて、水口被告について、殺人容疑での再逮捕も視野に