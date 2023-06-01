中国メディアのIT之家は5日、韓国を訪れた米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）が「ロボットは韓国の次の重要産業になる」との見通しを示したことを伝えた。記事によると、フアン氏は5日、韓国・金浦国際空港に到着。「韓国には投資する価値のある分野が多くある」とした上で、「ロボット工学は韓国の次の主要産業になるだろう」と語った。フアン氏はまた、「韓国の製造企業とロボットや人工知能（A