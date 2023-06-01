アメリカの5月の雇用統計が発表され、景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前の月から17万2000人増え、市場の予想を大幅に上回りました。アメリカ労働省が5日に発表した5月の雇用統計によりますと、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は前の月から17万2000人増え、8万人から9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大幅に上回りました。失業率は4.3％で、前の月と変わりませんでした。今回の雇用統計が予想