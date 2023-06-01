NY株式5日（NY時間11:03）（日本時間00:03） ダウ平均51445.32（-116.61-0.23%） ナスダック26313.48（-517.48-1.93%） CME日経平均先物65920（大証終比：-750-1.14%） 欧州株式5日GMT15:03 英FT100 10395.76（+35.44+0.34%） 独DAX 24819.85（-125.10-0.50%） 仏CAC40 8246.48（+2.19+0.03%） 米国債利回り 2年債 4.149（+0.106） 10年債 4.532（+0.059） 30年債 5.0