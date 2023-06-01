主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、高坂葵（白洲）が入院中の病院からリモートでプレゼンに参加するなど、仕事と闘病に励む姿に胸が熱くなる場面が描かれた。その一方では、葵の実家に入り込んだ美月（桜井）のもとに毒親・加納彩美（筒井真理子）まで押しかけてくるというカオスな出来事も起こり、次回放送の最終話に向け期待