ADHD治療のためのゲームアプリが国内で初めて登場しました。乗り物を操縦しながら、次々に出現するキャラクターをタップします。塩野義製薬が発売したのは、発達障害の一つ、ADHDの子供向けの治療用アプリです。公的医療保険の対象になっていて、医師の処方を受け、1日25分程度、6週間続けることで治療効果が期待されるということです。