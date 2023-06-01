原子力発電所の建て替えで、国が数値目標を示しました。経済産業省は審議会で、原発の建て替えに向けた目標案を示し、▼2040年代までに2基から5基、▼2050年代までに11基から14基の建て替えが必要だとしています。政府が具体的な数値目標を示すのは、福島の原発事故後、初めてです。原発の老朽化が課題となる中、エネルギーの安定供給につなげることや、長期的な目標を示すことで投資などを促したいとしています。