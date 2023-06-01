ロシアのサンクトペテルブルクで開催中の国際経済フォーラムで、医療分野の人材育成をテーマにしたセッションに出席したプーチン大統領の長女が4日、FNNの単独取材に応じました。プーチン大統領の長女・マリヤ氏：病気や骨折の際の組織の再生能力を高めることは、人々の健康や長寿につながるでしょう。