昨年末の『M-1グランプリ』で優勝したお笑いコンビ・たくろうが解散を発表――!? 12日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』(毎週金曜23:00〜)では、収録開始早々、スタジオに衝撃ニュースが飛び込む。たまたまゲストとして居合わせたたくろうの赤木裕は「いや、そんなわけない!」と一蹴するが…。たくろう・赤木裕○きむらバンドへの直撃インタビューで…番組収録が始まった途端、スタジオに芸能界を揺る