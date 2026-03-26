スマホと合わせて使っているのをよく目にする「ロングストラップ」。各ブランドからも続々と登場するほど人気アイテムだけれど、「本当に便利なの？」と二の足を踏んでいるという人も。今回はFTN編集部レポーターのともが【3COINS（スリーコインズ）】でピックアップした「マルチストラップ」の活用方法をレポートします。このアイテム、スマホストラップ以外の使い方もあるのだとか！ これひとつあれば、