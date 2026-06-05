自民党の鈴木貴子衆院議員が、3日にX（旧Twitter）を更新。高市早苗首相陣営が選挙時に他候補の誹謗（ひぼう）中傷を作成・依頼していた疑惑を報じている週刊文春（文藝春秋）を批判し、さまざまな声を集めている。 高市首相の公設第一秘書が動画の作成と依頼をしていたとされるこの疑惑。依頼を受けたという男性について首相は「私自身も、地元の秘書も面識ない方」と答弁しているが、文春は3日、オンライン記事上で秘書と男性