落語家・笑福亭鶴瓶がＭＣを務めるＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が５日放送された。俳優の賀来賢人がゲスト出演。２０１６年に結婚した妻・栄倉奈々との夫婦生活に触れた。鶴瓶から「奥さんに『米、買ってきて』と言われて、パック買うてきたんやろ？めっちゃ怒られてたって。普通、５キロくらいを買ってくると思ったら」と失敗エピソードを暴露されると、苦笑い。「家だとホントにポンコツなんですよ。ダメなんですよね」