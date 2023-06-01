ヤマダホールディングスとエディオンが経営統合に向けて基本合意しました。ヤマダホールディングス・山田昇会長：日本が直面する将来課題解決に対する考え・方向性が同じであることが経営統合に至った最大の理由。調達コストの削減や、プライベートブランド商品の開発強化などが狙いで、両社は持ち株会社を設立し、その傘下に入る形で2027年10月の統合を目指します。また、ブランドは当面維持するということです。