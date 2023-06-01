【大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス 限定版】 発売元：プレックス 販売元：エクスプラス 発売日：2026年5月 価格：25,850円 ※オンラインショップ限定 サイズ：全高約24cm 原型師:稲上信行 プレックスが発売した「大怪獣 ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンネクサス ジュネッス