【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の白洲迅が主演、女優の桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命3ヶ月のサレ夫」（毎週金曜よる11：15〜）のスピンオフドラマ「岩崎一樹は放っておけない」の後編が、本編第7話放送終了後からTELASAにて独占配信される。【写真】庄司浩平、子供との手繋ぎショット告白◆庄司浩平主演スピンオフドラマ「岩崎一樹は放っておけない」後編配信スタート第7話では、高坂葵（白