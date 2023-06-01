【HG ブルーティッシュドッグ】 6月6日 発売 価格：4,180円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG ブルーティッシュドッグ」を6月6日に発売する。価格は4,180円。 本商品は「装甲騎兵ボトムズ」より、「フィアナ」が搭乗した「ブルーティッシュドッグ」をHGフォーマットで立体化したもの。降着ポーズ、アームパンチ(薬莢パージはオミッ