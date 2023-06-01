【RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)】 6月6日 発売 価格：6,050円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」を6月6日に発売する。価格は6,050円。 本商品は「機動警察パトレイバー EZY」より、「AV-98Plus (イングラム・プラス)」を、RGシリーズでプラモデル化したもの。シルバー部分はリアルメタリックグロスインジ