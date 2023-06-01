既婚の女性から「離婚する」と聞かされ肉体関係を持った男性が、不倫の慰謝料を女性の夫に支払う義務を負うかが争われた訴訟の上告審判決が５日、最高裁第２小法廷であった。尾島明裁判長は「夫婦関係の破綻を信じる相当の理由があれば支払う義務はない」との初判断を示し、支払いを命じた２審・高松高裁判決を破棄した。昨年２月の２審判決によると、男性は、雇用していた女性から夫婦仲の相談を受け、一部を記入した離婚届を