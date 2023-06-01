中東情勢を受けた2026年度の補正予算は5日夜、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決、成立しました。高市総理：今後の万全の備えのために中東情勢等対応予備費を創設した。物価高への対応としても活用可能なもの。補正予算は一般会計の総額が3兆1135億円で、中東情勢に対応する予備費に2兆5000億円を計上してガソリンの補助金などに充てるほか、7月から9月の電気・ガス料金の支援で5135億円を盛り込んでいます。参議院の予