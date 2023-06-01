お笑いコンビ「豪快キャプテン」のべーやん、山下ギャンブルゴリラが５日、大阪・よしもと漫才劇場で行われたＣＳチャンネルＧＡＯＲＡＳＰＯＲＴＳの新番組「豪快キャプテンのよそはよそ、うちはうち。」（初回放送＝７月４日）の取材会に出席した。同番組はＳＮＳや世間体ばかりを気にしてしまう空気を「うち」の笑いでぶっ飛ばす！をテーマに、独自の世界観と豪快な企画で笑いを巻き起こす、予測不能バラエティーだ。毎