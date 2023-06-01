6月6日 記事更新 梅雨の季節には、家でゲームをして気晴らしをしたいもの。本稿では各プラットフォームのセール情報から、セール終了日が迫りつつある注目作を紹介していきたい。 ニンテンドーeショップでは、「No Man's Sky Nintendo Switch 2 Edition」などがセール対象に。PlayStation Storeでは「BIOHAZARD requiem」、「モンスターハンターワー