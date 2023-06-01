ドラゴンゲート５日の後楽園大会で、オープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥（２７）が土井成樹を破り、ＰＡＣと並び最多防衛記録タイのＶ１１を達成した。同タイトルの初代王者である土井を相手に、良弥は苦戦を強いられた。トップコーナーからのパワーボムでダメージを食らい、追い打ちをかけたダイビングエルボードロップでピンチに陥った。クロスセイバーで形勢逆転を図るも、これを読んでいた土井にかわされ、顔面に